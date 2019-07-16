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6 ayda Kocaeli’ye 693 milyon TL harcama

3’üncü il koordinasyon kurulu toplantısında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, 2019 yılı yatırımları için Kocaeli’ye ön görülen 2 milyar 653 milyon TL’den toplam 693 milyon TL harcama yapıldığını açıkladı.
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Kocaeli Valiliği, 2019 yılının 3’üncü il koordinasyon kurulu toplantısını Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda daire müdürleri katıldı. Toplantıda 2019 yılı yatırımlarının ikinci dönem sonu itibarıyla uygulama durumuna ilişkin değerlendirme yapıldı.

BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 67

Koordinasyon kurulu toplantısından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli ilinde, 2019 yılında, kamu yatırımı olarak toplam 510 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin 227 adedi Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 283 adedi ise mahalli idareler tarafından yürütülmektedir.  Yılın ilk altı ayında biten proje sayısı 84, devam eden proje sayısı 304, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 55, henüz başlanamayan proje sayısı ise 67’dir” dedi.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ BİRİNCİ SIRADA

Aksoy, “2019 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 12 milyar 656 milyon TL’dir. 2019 yılı ödenek toplamı ise 2 milyar 653 milyon TL’dir. 2019 yılı yatırımları için öngörülen toplam ödenekten yapılan harcama 693 milyon TL’dir.  Buna göre, gerçekleşen harcamanın yılı ödeneğine oranı yüzde 26’dır. 2019 yılı yatırımlarının, Ulaştırma sektörü, çeşitli altyapı projelerini ihtiva eden DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) sektörü ve eğitim sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. Yatırım ödeneklerinin sektörlere göre dağılımında, Ulaştırma sektörü yüzde 48’lik oranla birinci sırada, Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü yüzde 34’lük oranla ikinci sırada, yüzde 13’lük oranla Eğitim sektörü üçüncü sırada gelmektedir. Diğer sektörlerin payı ise yüzde 5’tir” dedi. Selin BECER

Bugün 15:02 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Meaşallah meaşallah!

Yanıtla . 0Beğen 16 Temmuz 15:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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