Hakemlerimiz Süper Lig’de!

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Kocaeli Bölgesi hakemlerimizAlper Çetin Üst Klasman Hakemi, Cem Özbay da Üst Klasman Yardımcı Hakemi oldu. Merkez Hakem Komitesi görev vermesi halinde iki hakemimiz de 2019-2020 sezonu içinde Süper Lig’de maç yönetebilecekler.

İşte yeni sezonda, Üst Klasman, Klasman ve Bölgesel Lig'deki klasman hakemlerimiz ile gözlemcilerimiz;

ÜST KLASMAN HAKEM

Alper Çetin

ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM

Cem Özbay

KLASMAN HAKEM LİSTESİ:

Abdulbaki Ayyıldız

Mehmet Güngör

Ömer Kocabey

Ömer Tolga Güldibi

Sabit Selvi

Sait Tuzcu

KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ:

Abdullah Melih Karaduman

Birtan Yavuz

Burak Celep

Cankut Gönenç

Kağan Yıldızlar

Mehmet Ali Vardar

Mustafa Kırbaş

Şefik Öner

BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ:

Efe Ünüvar

Engin Uğur

Fatih Kabakkaya

Göksu Furkan Güngör

Mehmet Cankoç

Metin Ataş

Osman Korkmaz

Serdar Demirkaya

Volkan Kırbaş

BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ:

Abdullah Yalçınkaya

Burak Ersöz

Eray Karmil

Fatih Özbek

Ferhat Ünlü

Furkan Ata

Hakan Dursun

Keremşah Balbay

Melih Tan

Muhammed Tutak

Mücahit Şentürk

Okan Oral

Selim Yasak

Yusuf Öztürk

KADIN BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ:

Gülsüm Çetin

İlayda Nihal Çetiner

KADIN BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ

Derya Şanlıtürk

Hilal Varol

Şerife Mutlu

Tuğba Başkaya

ÜST KLASMAN GÖZLEMCİ

MUSTAFA ÇULCU

KLASMAN GÖZLEMCİ

MUKADDEM GÜLPINAR

BÖLGESEL GÖZLEMCİ LİSTESİ

Daimi Taşkın

Mitatatalay

Rahman Kalyoncu

Ergün Öztürk

Ali Ünüvar

Süleyman Bahar

Ahmet Hilmi Kesici

Mesut Kük

Mesut Türk