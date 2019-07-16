Hakemlerimiz Süper Lig’de!

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Kocaeli Bölgesi hakemlerimizAlper Çetin Üst Klasman Hakemi, Cem Özbay da Üst Klasman Yardımcı Hakemi oldu. Merkez Hakem Komitesi görev vermesi halinde iki hakemimiz de 2019-2020 sezonu içinde Süper Lig’de maç yönetebilecekler.
İşte yeni sezonda, Üst Klasman, Klasman ve Bölgesel Lig'deki klasman hakemlerimiz ile gözlemcilerimiz;
ÜST KLASMAN HAKEM
Alper Çetin
ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM
Cem Özbay
KLASMAN HAKEM LİSTESİ:
Abdulbaki Ayyıldız
Mehmet Güngör
Ömer Kocabey
Ömer Tolga Güldibi
Sabit Selvi
Sait Tuzcu
KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ:
Abdullah Melih Karaduman
Birtan Yavuz
Burak Celep
Cankut Gönenç
Kağan Yıldızlar
Mehmet Ali Vardar
Mustafa Kırbaş
Şefik Öner
BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ:
Efe Ünüvar
Engin Uğur
Fatih Kabakkaya
Göksu Furkan Güngör
Mehmet Cankoç
Metin Ataş
Osman Korkmaz
Serdar Demirkaya
Volkan Kırbaş
BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ:
Abdullah Yalçınkaya
Burak Ersöz
Eray Karmil
Fatih Özbek
Ferhat Ünlü
Furkan Ata
Hakan Dursun
Keremşah Balbay
Melih Tan
Muhammed Tutak
Mücahit Şentürk
Okan Oral
Selim Yasak
Yusuf Öztürk
KADIN BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ:
Gülsüm Çetin
İlayda Nihal Çetiner
KADIN BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ
Derya Şanlıtürk
Hilal Varol
Şerife Mutlu
Tuğba Başkaya
ÜST KLASMAN GÖZLEMCİ
MUSTAFA ÇULCU
KLASMAN GÖZLEMCİ
MUKADDEM GÜLPINAR
BÖLGESEL GÖZLEMCİ LİSTESİ
Daimi Taşkın
Mitatatalay
Rahman Kalyoncu
Ergün Öztürk
Ali Ünüvar
Süleyman Bahar
Ahmet Hilmi Kesici
Mesut Kük
Mesut Türk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz