İzmit'in en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi trafiğe kapatıldı. İnönü Caddesi'nden Cumhuriyet Parkı'na doğru çıkan cadde olarak bilinen işlek caddenin neden trafiğe kapatıldığı bilinmiyor. Bu yöne giden araçların geçişine izin verilmediği öğrenilirken, yolun neden kapatıldığına ilişkin açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor.
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İzmit Alemdar Caddesi trafiğe kapatıldı
İzmit'in en işlek caddeleri arasında yer alan Alemdar Caddesi trafiğe kapatıldı. Caddenin niye trafiğe kapatıldığı henüz bilinmiyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz