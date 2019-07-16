İzmit Alemdar Caddesi trafiğe kapatıldı

İzmit'in en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi trafiğe kapatıldı. İnönü Caddesi'nden Cumhuriyet Parkı'na doğru çıkan cadde olarak bilinen işlek caddenin neden trafiğe kapatıldığı bilinmiyor. Bu yöne giden araçların geçişine izin verilmediği öğrenilirken, yolun neden kapatıldığına ilişkin açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor.