Sedaş kesintilere karşı uyardı

SEDAŞ, belirli bölgelerde çalışmaların devam etmesi nedeniyle perşembe ve cuma günü elektriklerin kısa süreliğine verilmeyeceğini duyurdu. Sedaş'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin olacağı mahalleler şu şekilde;

19.07.2019

İZMİT

Saat 09:00 ile 17:00 arasında GÖKÇEÖREN KÖYÜ , GÖKÇEÖREN MAH. , YEŞİLOVA MAH.

19.07.2019

KARAMÜRSEL

Saat 09:00 ile 12:00 arasında 4 KÖYÜ , 4 MAH. , EREĞLİ MAH. , KARAAHMETLİ MAH. , KARAPINAR KÖYÜ , KARAPINAR MAH. , KAYACIK KÖYÜ , KAYACIK MAH. , NUSRETİYE KÖYÜ , NUSRETİYE MAH. , OSMANİYE KÖYÜ , OSMANİYE MAH. , PAZARKÖY MAH. , SAFİYE KÖYÜ , SAFİYE MAH. , SULUDERE KÖYÜ , SULUDERE MAH. , TEPEKÖY MAH. , YENİŞEHİR KÖYÜ , YUNUS KÖYÜ , ÇAMÇUKUR KÖYÜ , ÇAMÇUKUR MAH. , İBNİSİNA KÖYÜ , İPEK KÖYÜ ,

19.07.2019

BAŞİSKELE

Saat 14:00 ile 17:00 arasında YENİKÖY KÖYÜ , YENİKÖY MAH.

20.07.2019

KANDIRA

Saat 09:30 ile 16:30 arasında GONCAAYDIN KÖYÜ , GONCAAYDIN MAH. , KOCAKAYMAS KÖYÜ , KOCAKAYMAS MAH. , SARIŞEYH MAH. , ÜĞÜMCE MAH.



