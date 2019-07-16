Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:04 TSİ- Gündem G: Bugün 16:14 TSİ

Sedaş kesintilere karşı uyardı

Sedaş, çalışmaların devam etmesi nedeniyle elektriklerin bazı mahallerde elektriklerin kısa süreliğine verilmeyeceğini duyurdu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

SEDAŞ, belirli bölgelerde çalışmaların devam etmesi nedeniyle perşembe ve cuma günü elektriklerin kısa süreliğine verilmeyeceğini duyurdu. Sedaş'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin olacağı mahalleler şu şekilde;

19.07.2019

İZMİT

Saat 09:00 ile 17:00 arasında GÖKÇEÖREN KÖYÜ , GÖKÇEÖREN MAH. , YEŞİLOVA MAH. 

19.07.2019

KARAMÜRSEL 

Saat 09:00 ile 12:00 arasında 4 KÖYÜ , 4 MAH. , EREĞLİ MAH. , KARAAHMETLİ MAH. , KARAPINAR KÖYÜ , KARAPINAR MAH. , KAYACIK KÖYÜ , KAYACIK MAH. , NUSRETİYE KÖYÜ , NUSRETİYE MAH. , OSMANİYE KÖYÜ , OSMANİYE MAH. , PAZARKÖY MAH. , SAFİYE KÖYÜ , SAFİYE MAH. , SULUDERE KÖYÜ , SULUDERE MAH. , TEPEKÖY MAH. , YENİŞEHİR KÖYÜ , YUNUS KÖYÜ , ÇAMÇUKUR KÖYÜ , ÇAMÇUKUR MAH. , İBNİSİNA KÖYÜ , İPEK KÖYÜ ,

19.07.2019

BAŞİSKELE

Saat 14:00 ile 17:00 arasında YENİKÖY KÖYÜ , YENİKÖY MAH. 

20.07.2019

KANDIRA 

Saat 09:30 ile 16:30 arasında GONCAAYDIN KÖYÜ , GONCAAYDIN MAH. , KOCAKAYMAS KÖYÜ , KOCAKAYMAS MAH. , SARIŞEYH MAH. , ÜĞÜMCE MAH. 

Bugün 16:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
15 Temmuz buluşturdu mask
15 Temmuz buluşturdu
"Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi" mask
"Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında

GALERİ

Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL