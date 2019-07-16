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Körfez MTAL, fabrika gibi çalışıyor

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 ilkokul, 6 ortaokul ve 5 lise olmak üzere toplam 14 okulda Kodlama ve Robotik Atölye kurulumunu gerçekleştirdi
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Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta fabrika gibi çalışıyor. Okulun bünyesinde hizmet veren döner sermaye ekibi, Kocaeli'nin çeşitli yerlerinde bulunan toplam 14 okula Kodlama ve Robotik Atölye kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulumuna karar verilen okullara giderek atölye kurulumunu gerçekleştiren döner sermaye ekibi;  3 ilkokul, 6 ortaokul ve 5 lise olmak üzere toplam 14 okulda Kodlama ve Robotik Atölye kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulumunu gerçekleştirdiği okullarda ise toplam 171 öğretmene eğitim verdi.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Künü, günümüzün teknolojisine uygun olarak okullara Kodlama ve Robotik Atölyeleri kurduklarını söyledi. Künü, “Geceli gündüzlü çalışarak ilimize böyle bir değeri kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu atölyelerin kurulumunda rol sahibi olan Kocaeli Valiliği'ne, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, hayırsever Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi başkanlarına ve işadamlarına, okulumuz döner sermaye ekibine ve bu eğitimlere katılan gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ederiz."dedi.

Bugün 16:23 TSİ - Eğitim

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