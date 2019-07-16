Mahallelerdeki yapılar için ihaleler yapıldı

Kocaeli genelinde kültür, ulaşım, sosyal ve spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve köylerde bulunan eğitim, kültürel ve dini yapıların yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda açılan “Kocaeli İli Genelinde Eski Okul, Cami, Mezarlık, Köy Konağı vb. Tesis, Binaların Tadilatı ve Yapım İşi” ihalesine 9 firma teklif verdi. İşin yaklaşık maliyetinin 2 milyon 621 bin TL olarak belirlendiği ihalede, en düşük teklifi 1 milyon 965 bin TL ile Aksal Müteahhitlik İnşaat firması verirken en yüksek teklifi 2 milyon 816 bin TL ile Mustafa Akgüneş İnşaat firmasından geldi.

9 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından köy okulları, köy binası, su deposu inşası, ibadet yerlerinin bakımı, wc, şadırvan, köy fırınlarının yapımı ve bakımı gibi birçok farklı hizmetin vatandaşların kullanımına sunulacağı çalışmalar için gerçekleşen ihaleye 9 firma teklif verdi.

İHALEYE TEKLİF VEREN FİRMALAR:

Aksal Müteahhitlik İnş. 1 milyon 965 bin TL

Gökbeyaz İnş. 2 milyon 118 bin TL

Ufuk Çınar – Tasarım İnş. 2 milyon 139 bin TL

Sağun İnş. 2 milyon 289 bin TL

Celal Doğan – Doğan Yapı 2 milyon 330 bin TL

Şerif Kızmaz – Masyapı İnş. 2 milyon 425 bin TL

Koç Kayalar İnş. 2 milyon 493 bin TL

Aytaş İnş. 2 milyon 529 bin TL

Mustafa Akgüneş İnş. 2 milyon 816 bin TL