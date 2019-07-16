Hacı Bektaş’a ziyaretler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli’ndeki cemevlerinin ortaklaşa düzenlediği, 2005 yılından itibaren her yıl yapılan Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretleri bu yıl da gerçekleştiriliyor. Mayıs ayı itibariyle Ağustos ayına kadar Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde yer alan Hacı Bektaş Veli Türbesi’ne ziyaret için kafileler halinde giden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanlardan oldukça memnun. İlimizden 14 cemevi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı aracılığıyla gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen otobüslerle ziyaretler gerçekleştiriyor.

14 CEM EVİ

Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliği için Nevşehir’e giden, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Körfez Şubesi, Derince Çınarlı ve İmam Hüseyin Şubesi, İzmit Şubesi, Cem Vakfı Çayırova Şubesi, Cem Vakfı Gebze Şubesi, Darıca Şubesi, Gültepe Şubesi, Mecidiyeköy Şubesi, Bayraktar Şubesi, Balören Şubesi, Ballar Şubesi, Mudurnu Tepe Şubesi’nden oluşan 14 cemevi ve dernek mensubu vatandaşlar, türbe ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Derince Cemevinden en son giden 300 kişilik kafile. yolcu edilirken dualar edildi. Derince İmam Hüseyin Cemevi dedesi Yılmaz Doğan yol duası verirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine dua ederek teşekkür etti.

LOKMA DAĞITIMI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün koordinesinde anma etkinliğine katılacak vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine sunulan bu imkân için Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Nevşehir Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Türbesini ziyaret eden kafile, burada dualar eşliğinde kurban kesti. Kurban kesiminin ardından okunan dualarla lokma yiyerek cem evinde cem yaptı.