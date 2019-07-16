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Atıcılar, Karamürsel’de yarıştı

Karamürsel Belediyesi ile Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen atıcılık yarışması Karamürsel Taş Ocakları Atış Poligonunda yapıldı.

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Karamürsel Belediyesi ile Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen atıcılık yarışması Karamürsel Taş Ocakları Atış Poligonunda yapıldı. Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı İlhami Gökkaya, Karamürsel’den ve çevre illerden gelen yarışmacılar katıldı.

İLÇENİN ADINI DUYURMAK

Etkinlikte konuşan Başkan İsmail Yıldırım, “Geleneksel hale getirdiğimiz atış müsabakalarımızı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Atışlara çevre illerden katılımların yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Amacımız önemli organizasyonlara Karamürsel’de ev sahipliği yaparak Karamürsel’in adını duyurmak” dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Organizasyona ev sahipliği yapan Kulüp Başkanı İlhami Gökkaya da, “Bizlere ve bu yarışmaların yapılmasına her daim katkı sağlayan Karamürsel Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım’a ve çevre il ve ilçelerden gelen yarışmacılara teşekkür ediyorum. Bende herkese başarılar diliyorum” dedi. 

 OTOMOBİL KAZANDI

Karamürselli atıcıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden katılanların yüksek olduğu, büyük çekişme içinde geçen yarışmalar geç saatlere kadar sürdü. Yarışmalarda derece alan atıcılar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Yarışmada Karamürselli atıcılardan Salih Alkaya, 3 başarılı atış sonunda otomobil kazandı.

Bugün 16:27 TSİ - Kültür-Sanat

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