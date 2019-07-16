Rektör Tabakoğlu’na Karamürsel Sepeti

Karamürsel Din Görevlileri Derneği Başkanı Hasan Ateşoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Karamürsel sepeti hediye ettiler. Dernek Başkanı Hasan Ateşoğlu, “Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara akademik eğitim alma fırsatı verdikleri için Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve yardımcılarını kutluyorum. Ata sporumuz olan yağlı güreşlere verdikleri desteklerinden dolayı derneğim ve kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.

GÜREŞLERE DESTEK

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğl da görüşmede yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar’a ve Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara çok önem verdiklerini belirterek sporcularımıza bilimsel anlamda destek olarak konuları ile ilgili interdisipliner çalışmaların yapılmasını desteklerini ifade etti. Karşılıklı hediye takdiminin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ziyaretten dolayı teşekkür etti.