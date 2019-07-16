Suadiye’de proje sevinci

Kartepe Suadiye Ortaokulu’nun, Türk Ulusal Ajansının 2019 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ KA2 projeleri kapsamında Ulusal Ajans’a başvurusunu yapmış oldukları "STEAM : Surfing The European Artistic Monument" isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projeleri de kabul edilmesinden dolayı büyük sevinç ve gurur yaşanmakta.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Okul Müdürü Hakan Bozan, bu projemizin okulumuzun aynı dönemde aktif 5 Projesi oluğunu ve okulumuzun 7. Projesi olduğunu belirterek, şu ana kadar tüm projeler kapsamında toplam 42 öğretmen ve 79 öğrencinin yurtdışı gitme fırsatını yakaladığını ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu da ifade etti.