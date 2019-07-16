Karamürsel’de 15 Temmuz anması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Karamürsel’de düzenlenen törenlerle kutlandı ve darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz anıldı. İlçedeki törenler Kara Mürsel Alp’in kabrinin ziyaret edilmesi ile başladı. Daha sonra Karamürsel Öğretmenevi’nde ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ temalı resim sergisinin açıldı. Ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

“FETÖ’CÜLER SALDIRDI”

Futbol turnuvası açılışı sonrasında Karamürsel İlhan Çınar Alanı’nda resmi törenler düzenlendi. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunup duaların edildiği törende konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu, “15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü teröristler devletin ve milletin namusuna, millete ait olan silahları çevirerek halkı doğrudan hedef görerek ateş ettiler. Nice evlatlarımız şehit oldu. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yapanlar fırsat bulduklarında yine aynı şeyi yapmaya çalışabilirler. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve milletle anıyorum” dedi.

“DEĞERLERİMİZDEN AYRILMAYALIM”

Daha sonra konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da, “Bizler yılmadık yılmayacağız. Onlar emellerine ulaşamayacak. Yeter ki biz Allah yolundan, kitabımızdan, peygamberimizin sünnetinden ayrılmayalım. Demokrasimizin gücü millettir. Bu milleti beraber tutan, bizi biz yapan değerlerimizden ayrılmayalım” diye konuştu.

HELVA İKRAM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki konuşmasının canlı olarak yayınlanması ile devam eden etkinlikte saatler 00.13’ü gösterdiğinde sala ve dua okundu program sabah ezanı ile son buldu. Programda Türkiye Kızılayı Karamürsel Şubesi tarafından şehitler için helva ikramında bulunuldu.