Kaza bugün öğlen saatlerinde Kandıra yolu Sarıhocalar Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre iki araç karşıdan karşıya gelirken çarpıştı. Ticari bir araçla otomobilin çarpıştığı kazada, ticari aracın önü tamamen dağıldı.

TARLAYA UÇTU

Otomobile yandan çarpan ticari araçta büyük maddi meydana geldi. Bu sırada çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan tarlaya doğru adeta uçtu. Bu kazada ölen olmazken, iki kişi yaralandı. Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.