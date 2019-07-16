Kaza bugün öğlen saatlerinde Kandıra yolu Sarıhocalar Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre iki araç karşıdan karşıya gelirken çarpıştı. Ticari bir araçla otomobilin çarpıştığı kazada, ticari aracın önü tamamen dağıldı.
TARLAYA UÇTU
Otomobile yandan çarpan ticari araçta büyük maddi meydana geldi. Bu sırada çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan tarlaya doğru adeta uçtu. Bu kazada ölen olmazken, iki kişi yaralandı. Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz