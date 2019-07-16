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Derinceliler alanlara sığmadı

Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen ve binlerce kişiyi bir araya getiren programda 15 Temmuz törenlerinde şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı
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15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimine kahramanca direnen milletimizin yazdığı destan yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle üçüncü yılında da unutulmadı. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

 BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

Şehitlerimizin rahmet ve minnetle anıldığı programa Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye başkan yardımcıları İbrahim Şirin, Kemal Bayraktar ve Adnan Pala, AKP İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri, daire müdürleri ile binlerce vatandaş katıldı.

 KUR’AN OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda darbe girişiminde halkımızın kahramanlık destanını anlatan belgeseller ve video görüntüleri yayınlandı. Bu özel gün kapsamında düzenlenen programda Derinceli imam hatipler İbrahim Demiröz, Hasan Güven, İshak Kacır, Mustafa Tekin, Halit Soy ve Zekeriya Öksüz; Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. İlçe Müftü Vekili Harun Ergül’ün yaptırdığı dua ile devam eden program tüm camilerden salaların okunmasına kadar devam etti. Vatandaşların duygusal anlar yaşadığı programda şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anıldı.

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