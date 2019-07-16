Kandıra tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kandıra’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri programlarda akşam gerçekleşen demokrasi nöbetine vatandaşlar büyük katılım gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki programda darbe girişiminde bulunan ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ terör örgütü lanetlendi.

“MİLLETİMİZ BİR DESTAN YAZDI”

15 Temmuz Meydanı’nı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Mehmet Ünal, “15 Temmuz gecesi devletimiz, Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanete maruz kaldı. Vatanımıza, devletimize ve demokrasimize her şartta sahip çıkacağız” dedi. Daha sonra konuşan belediye başkanı Adnan Turan ise 3 yıl önce ülkemize yapılan hain saldırıya karşı milletçe karşılık verdiklerini söyledi.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Meydanda toplanan coşkulu kalabalığa çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öte yandan Kaymakam Ünal ve belediye başkanı Turan’ın yanı sıra programa katılanlar arasında Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ali Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kartal, İlçe Sağlık Müdürü Damla Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Halk Eğitim Müdürü Ayhan Kazancı, AKP Erol Ölmez, gaziler ve şehit aileleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Program, salaların okunması ile son buldu.