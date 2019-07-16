Karamürsel'de pilav günü etkinliği yapıldı

Karamürsel Avcı Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik 1924 yılından beri yapılıyor. Hasan Pınar Piknik Alanı'nda yapılan etkinlikte dualar okundu. Dernek Başkanı Aydın Gülaçtı, burada yaptığı konuşmada, geleneksel pilav günü etkinliğinin kendilerine dedelerinden kaldığını belirterek, söz konusu etkinliği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini kaydetti.

GÜZEL VAKİT GEÇİRDİLER

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı pilav gününde vatandaşlar, düzenlenen çeşitli etkinliklerle vakit geçirdi. Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Gölcük Necati Çelik Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sertan Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.