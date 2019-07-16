İzmit Körfezi’nin sualtı yaşamı Ankara’ya taşındı

Türkiye’nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarıyla doğa ve çevre yönünden eşsiz güzelliğini geri kazandı. Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından oluşturulan “Derinlerdeki Yaşam; “İzmit Körfezi” konulu fotoğraf sergisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açıldı. Körfezi’nin su altı yaşamı Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

SU ALTI YAŞAMI

İzmit Körfezi’nin tamamını kapsayacak şekilde Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit Merkez, Gebze Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında dalışlar yapan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, fotoğraf çekimleri sonucunda oluşturduğu sergiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açtı.