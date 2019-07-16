Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:54 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 17:55 TSİ

İzmit Körfezi’nin sualtı yaşamı Ankara’ya taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘’Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi’’ sergisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açıldı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarıyla doğa ve çevre yönünden eşsiz güzelliğini geri kazandı. Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından oluşturulan “Derinlerdeki Yaşam; “İzmit Körfezi” konulu fotoğraf sergisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açıldı. Körfezi’nin su altı yaşamı Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

 SU ALTI YAŞAMI

 İzmit Körfezi’nin tamamını kapsayacak şekilde Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit Merkez, Gebze Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında dalışlar yapan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, fotoğraf çekimleri sonucunda oluşturduğu sergiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açtı.

 

 

Bugün 17:54 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı mask
Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı
Tarihi cami tam 687 yıldır ayakta duruyor mask
Tarihi cami tam 687 yıldır ayakta duruyor
Borçka bir başka güzel mask
Borçka bir başka güzel
Atıcılar, Karamürsel’de yarıştı mask
Atıcılar, Karamürsel’de yarıştı
Oraya giden büyüleniyor... Su altında yatan tarih! mask
Oraya giden büyüleniyor... Su altında yatan tarih!
Suadiye’de proje sevinci mask
Suadiye’de proje sevinci
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL