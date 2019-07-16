Körfez halkı 15 Temmuz'da nöbetteydi

Körfezliler hain darbe girişiminin yıl dönümünde yine meydandaydı. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

CANLI YAYIN DİNLENDİ

TÜPRAŞ 50. Yıl Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışının ardından devam eden etkinliklerde alanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki konuşmasını canlı olarak dinledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında konuşan belediye başkanı Şener Söğüt meydanı dolduran Körfezlilere seslendi.

“MİLLETİMİZ KENDİNİ SİPER ETTİ”

Söğüt, “Tarihimiz milletimizin kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu destanlardan biri de 15 Temmuz destanıdır. Milletimizin kahraman polis ve askerlerimizin onurlu duruşu sayesinde darbe girişiminden korunduk. İstiklal ve istikbalimize kast etmeye çalışan hain FETÖ’ye, halkımız cevabı vermiştir. Dün yedi düvele karşı Malazgirt’te, İstanbul’da, Çanakkale’de ve Sakarya’da olduğu gibi milletimiz 15 Temmuz gecesi de adeta ölümü korkutarak, tankların altına yatarak, gövdesini siper ederek hainlere geçit verdi” dedi.

“BİRLİKTELİĞİMİZ SÜRSÜN”

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can da konuşmasında Ülkemizin ve halkımızın geleceğine kast eden darbe girişiminin yıl dönümünde o günleri ve bugüne kadar geldiğimiz süreci hep birlikte hatırladık. O gün olayların başlamasıyla Körfez’de Tuğrul Caddesi’nin başında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sonrasında birlikte demokrasi nöbetlerini tuttuk. Milletimizin bir daha 15 Temmuz’lar yaşamamalarını diliyorum” diye konuştu.

UMUT MÜRARE SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından TÜPRAŞ 50. Yıl Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunurken, 15 Temmuz gazisi Osman Kamacı da o gün yaşadıklarını anlattı. Kamacı’ya konuşması sonrasında Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Son olarak sanatçı Umut Mürare en sevilen ezgilerini Körfezliler için seslendirdi. Nöbet, ilçe müftüsü Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile sona erdi.