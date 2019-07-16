Gölcükspor’dan ‘TATLI!’ başlangıç

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor’da, 1. etap kamp çalışmaları başladı. Teknik Direktör Taner Gülleri’nin teknik adamlık yaptığı Kırmızı Siyahlılar, önce Değirmendere Yalı Evleri’nde Başkan Hüseyin Çardak’ın verdiği yemekte bir araya geldi, ardından ilk antrenmana çıktı. Kafile gece geç saatlerde ise kampın yapıldığı Eriklitepe’ye vardı
PROTOKOL TAM KADRO
Gölcükspor’da yeni sezonun ilk buluşmasına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eren Ulak da katıldı. Kırmızı Siyahlı kafile, önceki akşam ilk antrenmanını yaparken, saat 22.00’de, 11 günlük kampın yapılacağı Eriklitepe’ye çıktı.
YÖNETİMDEN TATLI
Gölcükspor’un Kavaklı Stadı’ndaki ilk antrenmanı bir buçuk saat sürdü. Bu sezon ilk kez yeşil zemine çıkan teknik ekibin ve futbolcuların heyecanı dikkatlerden kaçmadı. İlk antrenmanda Başkan Hüseyin Çardak ve yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Antrenman, ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve 3 grup halinde 5’e 2 top kapma mücadelesi ile başladı, top çalışması ile sona erdi. Antrenmanın ardından kurban kesildi, dualar okundu ve yönetim kurulu takıma tatlı ikram etti.
HER GÜN İHSANİYE’YE İNECEKLER
Gölcükspor’un Eriklitepe kampı 11 gün sürecek. Günde iki antrenman yapacak olan Kırmızı Siyahlılar, nefes açacak. Gündüz krosu Eriklitepe’de yapacak olan Gölcükspor, akşamki antrenmanlar için Gölcük İhsaniye Stadı’na gelecek. Teknik adam Taner Gülleri yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, Gölcükspor’u el birliği ile üst lige çıkarmak için çalışmaları gerektiğini ifade etti. N Ahmet AKAY
GÖLCÜKSPOR KAMP KADROSU:
Ömer Faruk Uzuner – Sportif Direktör
Taner Gülleri – Teknik Direktör
Doğan Baykuş – Yardımcı Antrenör
Fevzi Tuncay – Kaleci Antrenörü
Deniz Şahin – Kondisyoner
İsmail Gökdemir – İsmail Gökdemir
FUTBOLCULAR:
İlyas Türengül
Hüseyin Arslan
Furkan Şekerci
Erdem Güner
Yalçın Öztürk
Ali Mert Işık
Selim Dedekoç
Furkan Özyapı
Batuhan Boyoğlu
İsmail Yüksel
Barış Şen
Ferhat Aras
Aziz Mirza Kılıç
DIŞ TRANSFERLER:
Volkan Özcan – 24 Erzincan
Batuhan Kürkan – Körfez SK
Osman Kerem Akyol – Körfez SK
Emir Şen – Körfez SK
ALTYAPIDAN GELENLER:
Soner Ay
Hasan Can Katılmış
Tayfun İkiz
Emir Süleyman Öztürk
Efkan Karaoğlu
ANLAŞMA YAPILMAYANLAR:
Enes Metin – Karamürselspor
Bedirhan Bahar – Doğantepespor
Tolunay Bekçi – Değirmenderespor
Faruk Doruklu – Çaykur Rize
Ayhan Çelik – Seçmelerden
Fatih Çelebi – Seçmelerden
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz