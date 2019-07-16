Gölcükspor’dan ‘TATLI!’ başlangıç

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor’da, 1. etap kamp çalışmaları başladı. Teknik Direktör Taner Gülleri’nin teknik adamlık yaptığı Kırmızı Siyahlılar, önce Değirmendere Yalı Evleri’nde Başkan Hüseyin Çardak’ın verdiği yemekte bir araya geldi, ardından ilk antrenmana çıktı. Kafile gece geç saatlerde ise kampın yapıldığı Eriklitepe’ye vardı

PROTOKOL TAM KADRO

Gölcükspor’da yeni sezonun ilk buluşmasına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eren Ulak da katıldı. Kırmızı Siyahlı kafile, önceki akşam ilk antrenmanını yaparken, saat 22.00’de, 11 günlük kampın yapılacağı Eriklitepe’ye çıktı.

YÖNETİMDEN TATLI

Gölcükspor’un Kavaklı Stadı’ndaki ilk antrenmanı bir buçuk saat sürdü. Bu sezon ilk kez yeşil zemine çıkan teknik ekibin ve futbolcuların heyecanı dikkatlerden kaçmadı. İlk antrenmanda Başkan Hüseyin Çardak ve yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Antrenman, ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve 3 grup halinde 5’e 2 top kapma mücadelesi ile başladı, top çalışması ile sona erdi. Antrenmanın ardından kurban kesildi, dualar okundu ve yönetim kurulu takıma tatlı ikram etti.

HER GÜN İHSANİYE’YE İNECEKLER

Gölcükspor’un Eriklitepe kampı 11 gün sürecek. Günde iki antrenman yapacak olan Kırmızı Siyahlılar, nefes açacak. Gündüz krosu Eriklitepe’de yapacak olan Gölcükspor, akşamki antrenmanlar için Gölcük İhsaniye Stadı’na gelecek. Teknik adam Taner Gülleri yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, Gölcükspor’u el birliği ile üst lige çıkarmak için çalışmaları gerektiğini ifade etti. N Ahmet AKAY

GÖLCÜKSPOR KAMP KADROSU:

Ömer Faruk Uzuner – Sportif Direktör

Taner Gülleri – Teknik Direktör

Doğan Baykuş – Yardımcı Antrenör

Fevzi Tuncay – Kaleci Antrenörü

Deniz Şahin – Kondisyoner

İsmail Gökdemir – İsmail Gökdemir

FUTBOLCULAR:

İlyas Türengül

Hüseyin Arslan

Furkan Şekerci

Erdem Güner

Yalçın Öztürk

Ali Mert Işık

Selim Dedekoç

Furkan Özyapı

Batuhan Boyoğlu

İsmail Yüksel

Barış Şen

Ferhat Aras

Aziz Mirza Kılıç

DIŞ TRANSFERLER:

Volkan Özcan – 24 Erzincan

Batuhan Kürkan – Körfez SK

Osman Kerem Akyol – Körfez SK

Emir Şen – Körfez SK

ALTYAPIDAN GELENLER:

Soner Ay

Hasan Can Katılmış

Tayfun İkiz

Emir Süleyman Öztürk

Efkan Karaoğlu

ANLAŞMA YAPILMAYANLAR:

Enes Metin – Karamürselspor

Bedirhan Bahar – Doğantepespor

Tolunay Bekçi – Değirmenderespor

Faruk Doruklu – Çaykur Rize

Ayhan Çelik – Seçmelerden

Fatih Çelebi – Seçmelerden