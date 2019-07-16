Kocaeli’ne yakışmıyor

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampusu 1. yılını doldurdu. Yıl dönümü kutlamasında ise ilginç bir konuk vardı. 2000’li yılların başındaki Süper Lig takımı Kocaelispor’da Kemal Şen ile birlikte antrenörlük yapmış olan milli takım eski antrenörü Reşat Yazıcıoğulları da törende hazır bulundu. Takımın duayen antrenörü Soner Binici’ye eşlik eden Yazıcıoğulları, öğrencilerden de yoğun ilgi gördü.
KOCAELİ BAYAN VOLEYBOLUNDA DA OLMALI
Kocaelispor’un Nata’lı efsane yıllarına gönderme yapan Yazıcıoğulları “Kocaeli kenti salon sporlarında üst düzeyde sürekli yer alması gereken bir sanayi kentidir. Sponsor konusunda sıkıntı çekmesi garip bir şeydir. Bu durum yakışmıyor. Kısa sürede gerekenler yapılmalıdır. Ezcacıbaşı olarak alt yapı çalışmalarımız yakında meyvesini vermeye başlayacaktır. Ama üst düzeyde bir takım mutlaka olmalıdır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz