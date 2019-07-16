Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:59 TSİ- Spor G: Bugün 18:00 TSİ

Kocaeli’ne yakışmıyor

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampusu 1. yılını doldurdu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampusu 1. yılını doldurdu. Yıl dönümü kutlamasında ise ilginç bir konuk vardı. 2000’li yılların başındaki Süper Lig takımı Kocaelispor’da Kemal Şen ile birlikte antrenörlük yapmış olan milli takım eski antrenörü Reşat Yazıcıoğulları da törende hazır bulundu. Takımın duayen antrenörü Soner Binici’ye eşlik eden Yazıcıoğulları, öğrencilerden de yoğun ilgi gördü.

 KOCAELİ BAYAN VOLEYBOLUNDA DA OLMALI

Kocaelispor’un Nata’lı efsane yıllarına gönderme yapan Yazıcıoğulları “Kocaeli kenti salon sporlarında üst düzeyde sürekli yer alması gereken bir sanayi kentidir. Sponsor konusunda sıkıntı çekmesi garip bir şeydir. Bu durum yakışmıyor. Kısa sürede gerekenler yapılmalıdır. Ezcacıbaşı olarak alt yapı çalışmalarımız yakında meyvesini vermeye başlayacaktır. Ama üst düzeyde bir takım mutlaka olmalıdır” dedi.

 

Bugün 17:59 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Korukır disiplini! mask
Korukır disiplini!
Efsane geri döndü! mask
Efsane geri döndü!
Stopere Murat Gürbüzerol mask
Stopere Murat Gürbüzerol
İlk günde neler oldu? mask
İlk günde neler oldu?
Otel takım dolacak mask
Otel takım dolacak
Kim kiminle kalıyor? mask
Kim kiminle kalıyor?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL