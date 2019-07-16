Doğma büyüme İzmit’in kızı olan ve Kocaelispor eski basketbolcularından Ksenija İbriç selam gönderdi. Kocaelispor’un efsane Boşnak futbolcusu Senad İbriç (Yüksel)’in kızı olan Ksenija (Nina), annesi ve babasıyla birlikte, Fransa’da yaşadığı kentte bir araya gelerek hasret giderdi. Gazetemiz eski spor yazarı da olan Ksenija İbriç, yakın arkadaşı Morgan Audrey, babası ve annesiyle ile birlikte tatil pozu çektirmeyi ihmal etmedi ve “İzmit’teki dostlara selamlar. Memleketimi çok özledim’ dedi.
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Ksenija İbriç (Nina): Tüm dostlarıma selamlar
Doğma büyüme İzmit’in kızı olan ve Kocaelispor eski basketbolcularından Ksenija İbriç selam gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz