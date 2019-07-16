Yeni sezon öncesi çalışmalarını Kartepe’de sürdüren Kocaelispor’a ilk sürpriz, Maşukiyelilerden geldi. Bir nevi ev sahipliği yapan köyün sakinleri, Kocaelispor kafilesine yetecek kadar Bahri bey armudu gönderirken, iki tepsi baklava da ikram etti. Maşukiye Soğuk Hava Deposu yöneticisi Cemil Şanlı’nın jesti kafileye moral verdi. Ziyaret Kartepe Kocaelisporlular Derneği tarafından düzenlendi.
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Körfez’e Maşukiyelilerden ‘Bahri Bey’ armudu!..
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Kartepe’de sürdüren Kocaelispor’a ilk sürpriz, Maşukiyelilerden geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz