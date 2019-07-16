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Mustafa Kaya Karamürselspor’da!..

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’daki temsilcilerimizden Karamürselspor hayli iddialı bir kadro kuruyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL)’daki temsilcilerimizden Karamürselspor hayli iddialı bir kadro kuruyor

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Dış transferde Recep Serkan Çetintaş, Mehmet Öztürk, Murat Kefeli, iç transferde ise Enes Dışpınar, Oğuzhan Bölgen, Mehmet Ünal ve Gökhan Şahin olmak üzere toplam 7 isimle anlaşan Sarı Lacivertliler geride bıraktığımız sezon İlimtepe Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig’e çıkan ve ligin en iyi sağ kanat oyuncuları arasında gösterilen Mustafa Kaya’yı da kadrosuna kattı.

ÜSAME ERGÜL GÜNDEMDE

Mustafa Kaya, geçen sezon İlimtepe’nin Karamürsel’i 2-0 mağlup ettiği Play-Off maçında İlimtepe adına 2 golü ve İhsaniyespor’udeplasmanda2-1 yendikleri maçta da 90. dakikada attığı golle Körfez ekibine hayat veren golü atmıştı. Böylece kaleci Mehmet Öztürk’ten sonra Karamürsel’in İlimtepe’den transfer ettiği futbolcu sayısı 2 oldu. Karamürsel ekibi yine İlimtepe’de forma giyen 1999 doğumlu başarılı stoperÜsame Ergül’ü de gündemine aldı. Üsame ile Maşukiyespor çok yakından ilgilendirirken, genç stoperin Bölgesel Amatör Lig’de forma giymek istediği öğrenildi. N Erdem ÖVÜÇ

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