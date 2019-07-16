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Köktürk: Bir müdahalemiz olmayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın görevlendirmesi ile İzmit Genel Koornatörlüğü'ne getirilen Abdullah Köktürk yeni görevi hakkında konuştu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ataması ile Büyükşehir'in İzmit'teki eli ayağı konumuna getirilen Abdullah Köktürk, yeni görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Köktürk, görevlerinin amacının büyükşehir ve halk arasındaki köprüyü kurmak olduğunu söyledi. 

"SAHADA OLACAĞIZ"

Vatandaşların yanında olarak, sorunların belediyeye ulaşması konusunda çalışmalar gerçekleştireceklerini aktaran Köktürk, "Tahir başkan her şeye yetisemiyor. Biz ona birçok konuda destek olacağız. Görevimiz belediye ile halk arasındaki köprüyü kurmaktır" dedi. 

Dün 22:27 TSİ - Siyaset

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