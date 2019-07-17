Olay, öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaptırılan spor kompleksinin inşaatında meydana geldi. Müteahhit firmaya bağlı olarak spor kompleksi inşaatında işçi olan Ercan T., müteahhitten parasını alamadığını iddia etti. Tesisin çelik konstrüksiyondan yapılan çatısına çıkan Ercan T., intihara kalkıştı. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan ve 2,5 saat süren ikna çabasının ardından Ercan T. intihardan vazgeçirildi. Ercan T. çatıdan inerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.