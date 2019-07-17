Olay, öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaptırılan spor kompleksinin inşaatında meydana geldi. Müteahhit firmaya bağlı olarak spor kompleksi inşaatında işçi olan Ercan T., müteahhitten parasını alamadığını iddia etti. Tesisin çelik konstrüksiyondan yapılan çatısına çıkan Ercan T., intihara kalkıştı. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan ve 2,5 saat süren ikna çabasının ardından Ercan T. intihardan vazgeçirildi. Ercan T. çatıdan inerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı
Gebze'de spor kompleksi inşaatında çalışan işçi Ercan T. (40), müteahhit firmadan parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin 2,5 saat sonunda ikna ettiği Ercan T. çatıdan indirildi.
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Yorumlar
(1 )
Gebzeli - Ekonomimiz uçuyor diyenler!! devlete iş yapan müteahhit bile çalışanın maaşını ödemiyorsa yalanda dolandasınır tanımıyorsunuz, size daha ne diyeyim??
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