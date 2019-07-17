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Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? Sorularının yoğunluğu nedeniyle zorunlu bir açıklama yaptı. İl Müdürlüğü, personel alımının artık yapılmadığını belirtti.
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? Sorularının yoğunluğu nedeniyle zorunlu bir açıklama yaptı. İl Müdürlüğü, personel alımının artık yapılmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde gerek önümüzdeki yıl hizmete girecek olan Kocaeli Şehir Hastanesi gerekse mevcut hastanelerde “Yeni personel istihdamı” ile ilgili zaman zaman kamuoyunda gündeme gelen sorular nedeniyle konu hakkında açıklama yapılması gerekli olmuştur.

PERSONEL İSTİHDAMI ARTIK YAPILMAMAKTADIR

Sağlık Bakanlığında personel alımlarına yönelik ilan ve duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığında genel olarak personel istihdamı aşağıda özetleneniki ana başlıkta yapılmaktadır. Tüm hizmet alım personelikadroya geçmiş olduğundan hizmet alım taşeron yöntemi ile personel istihdamı artık yapılmamaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞININ GENEL OLARAK PERSONEL İSTİHDAM MODELLERİ NELERDİR?

  • Sağlık ve yardımcı sağlık personeli istihdamı:
    1. Hekim, eczacı, diş hekimi vb. sağlık personeli (KPSS puanı olmadan) DHY (DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI) veya AÇIKTAN ATAMA KURASI ile devlet memuru olarak atanmaktadır.
    2. Yardımcı sağlık personeli (ebe, hemşire vb.) KPSS puanına göre AÇIKTAN ATAMA KURASI ile devlet memuru olarak atanmaktadır.
    3. Teknik, temizlik, veri, güvenlik vb. personel istihdamı :Bazı branşlarda KPSS puanı istenmekte olupilan edildiği zaman İŞKUR üzerinden müracaat edilereksınav ile devlet işçisi olarak atanmaktadır.

Şehir Hastaneleri personel alımları nasıl yapılıyor?

  • Sağlık Bakanlığında hâlihazırda hekim, ebe, hemşire, vb. devlet memuru veya işçisiolarak çalışmakta olanpersonelinataması bakanlık tarafından Şehir Hastanesine yapılmaktadır.
  • Şehir Hastanesinde laboratuvar, görüntüleme hizmetleri ve yemek, temizlik, güvenlik gibi otelcilik hizmetleri Kamu Özel Ortaklığı kapsamında Yüklenici Şirket tarafından yürütüleceğinden bu tür personel tamamen şirket tarafından istihdam edilmekte, hastane yönetimi tarafından taşeron usulü veya herhangi bir ihale yöntemi ile personel alınmamaktadır.Şehir hastanesinin açılmasına 2-3 ay kala şirket yönetimi tarafından duyurusu yapılarak personel alımı yapılacaktır. Daha önceden İl Sağlık Müdürlüğü veya başka bir yerde ön başvuru, CV alımı vs. söz konusu olmamaktadır.

Bu açıklamalar dışında herhangi resmi olmayan reklamlara, personel alımını garanti eden sertifika kurslarına vs. İtibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bugün 09:52 TSİ - Ekonomi

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