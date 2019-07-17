Hürriyet’ten yeni evli çiftlere kocaelispor hediyesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten yeni evlenen çiftlere anlamlı hediye. Başkan Hürriyet hayatlarını birleştiren çiftlere nikâh cüzdanının yanı sıra kalp şeklinde Kocaelispor yastığı ve Kocaelispor logolu anahtarlık hediye edecek. Üzerinde “Sen yeşilsin ben siyah, aşkımız ölene kadar” yazılı yastıklarla ve Kocaelispor logolu anahtarlıklarla Hürriyet, çiftlere bir yastıkta kocayın diyecek.
LİSANSLI ÜRÜN
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Sportif firmasının sahibi Gürkan Kaygusuz ile bir araya gelerek nikâh sonrası çiftlere hediye edilecek kalp şeklinde yastıkları ve Kocaelispor logolu anahtarlıkları inceledi. Başkan Hürriyet, üretimi lisanslı ürün satış hakkı bulunan Belsa Plaza ikinci katta faaliyet gösteren Kartepe Sportif Firması tarafından yapılacak olan kalp şeklindeki yastıkların çiftlere hediye edileceğinin müjdesini verdi.
HER KALPTE KOCAELİSPOR
Kalp şeklindeki Kocaelispor yastıklarının hediye edilmesiyle ilgili konuşan başkan Hürriyet, “Daha önceki nikâhlarımızda olduğu gibi Türk Bayrağı ve saat kulesi hediyelerimiz devam edecek. Aynı zamanda Kocaelispor temalı kalp yastıklarımızı ve Kocaelispor logolu anahtarlıklarımızı da hediye etmeye başlayacağız. Çiftlerimizin birbirine olan aşkını Kocaelispor aşkıyla birleştireceğiz. Çünkü Kocaelispor aşkı bu kentte gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin kalbinde yer edinmiştir” dedi.
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Yorumlar
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AYHAN - harbiden komedi
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