CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar sürekli kazaların yaşandığı İzmit - Kandıra yoluna ilişkin açıklama da bulundu. 2016 yılında temeli atılan İzmit - Kandıra bölünmüş yolunun hala bitirilmediği gibi ne olacağının da belirsiz olmasına sert tepki gösteren Akar, "Şov yapmasını biliyorlar ama yol yapmayı becermediler" dedi.

1 HAFTA DA 3 KAZA 15 YARALI

Sadece son 1 hafta da Kandıra - İzmit yolunda 3 kazanın meydana geldiğine dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Can kaybının olmaması tesellimiz ancak sanki savaş gibi bir bilanço ile karşılaşıyoruz" dedi. Yaşanan üç kazanın ikisinin kafa kafaya çarpışma olduğunu belirten Akar, üçü çocuk 15 yaralının olduğunu ve bir türlü kazaların önüne geçilemediğini söyledi.

"HEPİNİZ ORADAYDINIZ"

Kasım 2016 tarihinde temeli atılan İzmit - Kandıra bölünmüş yolunun içinde bulunduğumuz tarihlerde bitirileceğini açıklamalarını hatırlatan Akar, şunları söyledi: "Bakanı ile Milletvekilleri ile Belediye Başkanları ile temel attılar. 2,5 yılda bitirilecek dediler, şov yaptılar. Ancak 2,5 yılsonunda bakıyoruz, orta da bölünmüş bir yol yok. Bu açıklamayı yapanların bugün vatandaşa hesap vermesi gerekiyor."

41 km ve 162 Milyon TL maliyetle ihale edilen İzmit - Kandıra yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanına soru önergesi verdiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Her önerge cevabında farklı bir cevap alıyorum. Önce 2020 dendi, daha sonra 2021 oldu. Ancak bakıyoruz burada ki yöneticiler başka bir açıklama yapıyor. İhaleyi alan firmanın yolu bitiremeyeceği tekrar ihaleye çıkılacağını söylüyorlar. Temel atma da hepsi var, ama şimdi çıkıp kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir dertleri yok. Bu konu da AKP’nin Bakanları, vekilleri, başkanları gerekli adımları atana kadar Mecliste de Kocaeli’de de her gün hatırlatacağım. Vatandaşa bir söz verdiyseniz bunu yerine getireceksiniz. Bakın sadece 1 hafta 3 kaza yaşandı, hiç mi sorumluluk almayacaklar" dedi.