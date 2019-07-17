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Tersane işçileri iş bıraktı!

İddialara göre, Gölcük serbest bölgede yer alan bir tersane bünyesinde çalışan yaklaşık 300 işçi, hafta sonları tatillerinin iş gününe sayılması nedeniyle iş bıraktı
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Elde edilen bilgiler ve iddialara göre, Gölcük Sanayii Serbest Bölge’de faaliyetlerine devam eden bir tershanede çalışan 300 kişilik grup, mesai saatlerinin sabah 9’dan, 8.30’a çekilmesi, çıkışlarının da saat 18.00’dan, 17.30’a çekilip, cumartesi günlerinin de iş gününe eklenmesine tepki olarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

“PATRONLARINIZLA HALLEDİN”

İddialara göre sorunlarını çözmek amacıyla tershane müdürünün yanına giden işçilere, tershane müdüründen olumsuz cevap geldi. Durumun kendisi ile illgili olmadığını belirten tershane yetkilisinin işçilere yönelik olarak, “Konunun bizle ilgisi yok, patronlarla konuşun. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz” dediği iddia edildi. Öte yandan elde edilen bir başka bilgiye göre, işçilerin yarın daha büyük bir protesto hazırlığından olduğu öğrenildi. Barış Yahya ÇİNÇİN

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