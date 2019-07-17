Türkiye’de Temmuz 2019 tarihi itibariyle 353 ceza infaz kurumu olduğu belirtilirken, cezaevlerinin toplam kapasitesi 218 bin 950 olarak açıklandı. 353 cezaevinin 75’i açık, 7’si kadın açık, 9’u kadın kapalı, 7’si çocuk kapalı ve 4’ü çocuk eğitim evinden oluşuyor. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dünyada fabrikaları kapatıp, özelleştirip hapishane yaparak övünen tek iktidarın AKP olduğunu söyledi. Akar, "Fabrikaları satarak yani özelleştirerek hapishane yapan dünyada tek iktidar Türkiye’de. AKP demek enflasyon demektir, işsizlik demektir, hayat pahalılığı demektir" dedi.

CEZAEVİ İHALELERİ İÇİN MAHKUM GARANTİSİ Mİ VERDİNİZ ?

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yaptığı açıklamada cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ancak sayıları her yıl artan cezaevlerinin, Türkiye’de adalet sisteminin bir parçası olmaktan çıkıp, yandaş müteahhidi zengin etme aracına dönüştüğünü söyledi. Akar, "AKP ile birlikte köprüler de araç garantisi, hastanelerde hasta garantilerinin verildiğine dikkat çekerek acaba her gün sayıları artan cezaevleri için de tutuklu, mahkum garantisi mi veriyorlar" dedi.

9 MİLYAR CEZAEVİ YATIRIMI

Akar, maliyetinin yaklaşık 9 milyar TL’yi bulacağı tahmin edilen cezaevlerine ilişkin şu anda Türkiye’de inşaatı devam eden 114 adet Ceza İnfaz Kurumu bulunduğunu, ihale aşamasındaki ceza infaz kurumu sayısının da 23 olarak açıklandığını bunun da övünç değil utanç olabileceğini söyledi. Maliyeti 9 milyar lirayı aşacak olan cezaevlerinin tamamlanmasıyla toplam kapasitenin 500 bine ulaşması beklendiğinin altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "İşsizlik tarihin rekor sevilerine ulaşmış, 70 milyara özelleştirmeler yapılarak fabrikalar elden çıkarılmış, kapatılmış, AKP bunların yerine cezaevleri açıyor ve bununla da övünüyor" dedi.

NEREYE GİDİYORSUNUZ BEYLER

Meclisin bu hafta sonu itibari kapanacağını belirten Akar, "Neye çare oldular, EYT’lilerin sorunlarını mı çözdüler, meydanlarda söz verdikleri 3600 ek göstergeyi mi çıkardılar, Yargı reformunu mu hayata geçirdiler. Vatandaşın içinde bulunduğu zorluklara mı çare oldular, çiftçiye mi kolaylık sağladılar… AKP yeni vergiler yükleyip tatile çıkma derdindedir" dedi. Bugüne kadarki Meclis dönemleri içerisinde en az çalışan dönemin 27. Dönem olduğunu belirten Akar, "24 ve 26’ncı dönemlerindeki yasama yıllarının yarısı kadar oturum, birleşim gerçekleştirmişiz. Şimdi alelacele bir torba yasa getiriyorlar, içinde vatandaşın lehine bir şey var mı hayır... Bir de utanmadan sıkılmadan 400 Milyar TL şirketleri, yandaşları kapsayan aflarla bir dönemi kapatma derdindeler" dedi.