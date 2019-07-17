Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:48 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:49 TSİ

Kocaeli'de PKK ve FETÖ operasyonu

Kocaeli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile örgütün içerisinde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik soruşturmada ise Bylock kullandıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyetleri tespit edilen E.A ile birlikte, sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan G.M. ve B.A. yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. FETÖ'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ise Bylock kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün 10:48 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti mask
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı mask
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı
Halk otobüsünde çirkin hareket mask
Halk otobüsünde çirkin hareket
Köy kahvehanesinde kan döküldü mask
Köy kahvehanesinde kan döküldü
Orhan Aydın gözaltına alındı mask
Orhan Aydın gözaltına alındı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti mask
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL