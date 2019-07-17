Kocaeli'de PKK ve FETÖ operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyetleri tespit edilen E.A ile birlikte, sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan G.M. ve B.A. yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. FETÖ'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ise Bylock kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.