Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyetleri tespit edilen E.A ile birlikte, sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan G.M. ve B.A. yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. FETÖ'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ise Bylock kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Kocaeli'de PKK ve FETÖ operasyonu
Kocaeli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile örgütün içerisinde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik soruşturmada ise Bylock kullandıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Ohhhhhhh
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