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Göz kapağı düşüklüğü hastalık habercisi olabilir

Doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilen göz kapağı düşüklüklerinin üç ana başlık altında değerlendirildiğini belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. İrfan Botan Güneş, göz kapağı düşüklüklerinin bazı hastalıkların bulgusu olarak ortaya çıkabileceğini ifade etti.
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Göz kapağı düşüklüğünün oluş nedenlerini açıklayan Op. Dr. İrfan Botan Güneş, “Nörojenik göz kapağı düşüklükleri, üst göz kapağımızı açmamızı sağlayan kasları uyaran sinirlerin fonksiyonlarındaki bozukluklardan kaynaklanır. Miyojenik göz kapağı düşüklükleri üst göz kapağımızı açmamızı sağlayan kasların kendisinden kaynaklanan fonksiyon bozuklukları ile ilişkilidir. Mekanik göz kapağı düşüklükleri ise üst göz kapağında yer alan kitlelerin yer çekimi etkisi ile göz kapağında düşüklük oluşturması veya travma sonrası kötü yara iyileşmesine bağlı durumlardır“ dedi.

Kas hastalıkları neden olabiliyor

Göz kapağı düşüklüklerinin bazı hastalıkların bulgusu olarak da ortaya çıkabildiğini söyleyen Op. Dr. Güneş, “Özellikle sonradan ortaya çıkan göz kapağı düşüklüklerinde hastaların detaylı sistemik muayenelerinin yapılması çok önemlidir. Genellikle diyabet hastalarında karşılaştığımız 3. kafa siniri felçleri, Miyastenia Gravis, Miyotonik Distrofi gibi kas hastalıkları, bazı akciğer kitlelerine bağlı ortaya çıkabilen Horner sendromu göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilecek hastalıklardandır“ diye konuştu.

Çocuklarda göz kapağı düşüklüğü

Göz kapağı düşüklüğü olan çocuklarda tedavi süreci hakkında bilgiler veren Op. Dr. Güneş, “Çocuklarda göz kapağı düşüklükleri genellikle doğuştan ve tek taraflı olur. Çocuklarda tedavinin amacı göz tembelliği gelişiminin önlenmesi, görme alanının artırılması, anormal baş pozisyonunun düzeltilmesi ve estetik olarak iyileşmenin sağlanmasıdır. Göz kapağı düşüklüğü olan çocukların birçoğu çenesini yukarıya kaldırarak her iki gözle normal görmeyi sağlayabilir, böyle durumlarda cerrahi müdahale kapak fonksiyonunun doğru değerlendirilebileceği okul öncesi yaşa ertelenebilir. Baş pozisyonu ile her iki gözde normal görmenin sağlanamayacağı derecede kapak düşüklüğü olan çocuklarda ise gözde tembelleşme riski olduğundan erken cerrahi müdahale gerekir“ şeklinde konuştu.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatında nasıl bir yol izlenir?

Op. Dr. İrfan Botan Güneş, “Konjenital pitoz dediğimiz doğuştan göz kapağı düşüklükleri genellikle göz kapağını hareket ettiren kasların yetersiz gelişimi veya bu kasların yetersiz sinirsel uyarımı ile ilişkilidir. Doğuştan göz kapağı düşüklüklerinin çok az bir yüzdesi genetik geçişlidir. Ameliyata karar verilmeden önce hastalarda göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilecek hastalıklar açısından değerlendirme yapmak çok önemlidir. Bazı durumlarda altta yatan hastalığın tedavisi ile ameliyata gerek kalmadan göz kapağındaki düşüklük düzelebilir. Ameliyata karar verilen hastalarda göz kapağını hareket ettiren kasın fonksiyonuna göre derecelendirme yapılıp ameliyat yöntemi belirlenir“ ifadelerini kullandı.

Bugün 10:56 TSİ İHA Kocaeli- Sağlık

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