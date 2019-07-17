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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları için bugün Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu mask
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo. Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma yurt dışında katılacak. Yaz mevsiminde milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda yer almıyor. Avusturya’nın Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak. Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Mayıs Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

Bugün 11:01 TSİ AA İstanbul- Spor

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