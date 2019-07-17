Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından teknik direktör arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi. Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.