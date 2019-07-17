Zeytinoğlu: Tatil ihracata olumsuz yansıdı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Temmuz ayı meclis toplantısı KSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkanlığını Hasan Tahsin Tuğrul’un yaptığı meclis toplantısının bu ay ki konuğu eski Büyükelçi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran oldu. Toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu istihdam rakamlarından, ihracat ve ihtalat rakamlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bir sonraki KSO meclis toplantısının ise 21 Ağustos’ta Çarşamba günü gerçekleştirilmesine karar verildi.



TATİL İHRACATA OLUMSUZ YANSIDI

Toplantıda ekonomik gelişmeleri değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Haziran ayında; İhracat 11,1 milyar dolar. Uzun bayram tatili İhracata olumsuz yansıdı. Uzun tatiller için gümrük ve limanların çalışma şartlarının değiştirilmesi gerek. Haziranda 30 günlük ihracatın 20 güne sığdırılması gerekti. İthalat 14,3 milyar dolar. Dış ticaret açığı 3,2 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 (2018 → Yüzde 70,1 idi.)” diye konuştu.

YILLIK AÇIKTA GERİLEME DEVAM EDECEK

Zeytinoğlu, “Yılın ilk yarısında ihracat 83,8 milyar dolar, ithalat 98,6 milyar dolar, dış ticaret açığı 14,8 milyar dolar ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85. Mayıs ayında yıllık cari açık 2,37 milyar dolara geriledi. Mayıs ayında 151 milyon dolar fazla. Haziran’da da yıllık açıkta gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. Finans Hesabı Ocak – Mayıs aylarında ise doğrudan yatırımlar 3,1 milyar dolar net giriş, portföy yatırımları 3,7 milyar dolar net giriş. Resmi Rezervler 838 milyon dolar giriş” dedi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13 OLDU

Zeytinoğlu, “Ana sanayi gruplarında sermaye malı üretimi yıllık + % 3,4- aylık + % 6,5. Enerji üretimi yıllık + % 7,7 aylık + % 2. Yüksek Teknoloji Ürünler yıllık + % 53,1- aylık + % 25,5. Elektrik gaz ve buhar sanayi yıllık + % 4,1- aylık → + % 2,9. Nisan ayındaki işsizlik oranı yüzde 13 (bir önceki yıl → yüzde 9,6) Mevsimsel gerilemede istihdam ağırlıklı olarak turizmden dolayı hizmetler sektörü sağladı. Sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payının artması sevindirici. Sezonsal olarak ve ekonomideki toparlanmanın da etkisiyle işsizlik oranındaki gerileme devam edecektir” diye konuştu.

BÜTÇEDE AÇIK VERDİK

18-24 yaş grubu 8 milyon gencin ekonominin ihtiyacı olan alanlarda meslek edindirmek gerekiyor diyen Zeytinoğlu, “Haziran ayı bütçe - 12,05 milyar TL. Bütçe giderleri - yüzde 12.5, bütçe gelirleri + yüzde 7.6. Buna rağmen bütçede açık verdik. İthalatın azalmasıyla, ithalattan alınan vergilerdeki gerileme ile gelir artışımız enflasyonun altında kalıyor. Bu nedenle açık veriyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA PAY ALABİLİRİZ

Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz geçen hafta 11. Kalkınma Planı açıklandı. Bizi asıl ilgilendiren ve mutlu eden gelişme doğrudan sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında görüş oluşmuş. Bunun için her zaman dile getirdiğimiz yatırım ikliminin geliştirilmesi gerekiyor. Yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında olmazsa olmaz. ABD, pazar büyüklüğü olarak Avrupa Birliği’ne eşit büyüklükte bir pazar. Bizim ticaretimiz, potansiyel büyüklüğüne göre çok az. Daha fazla pay alabiliriz” dedi.

ULUSLARARASI ORTAMDA DEĞİŞİM

Zeytinoğlu’nun ardından söz alan eski Büyükelçi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, Diijital Çağda Korumacılık ve Ticaret Savaşları ile ilgili meclis üyelerine değerlendirmelerde bulundu. Aran, “Uluslararası alanda büyük bir değişim yaşanıyor. Rusya’nın sert ve kararlı politikası, Çin’in yükselmesi, AB yapısında zayıflık emareleri ortaya çıktı” dedi.

DEĞİŞİM UCUZ İŞGÜCÜNÜ GETİRDİ

Üretim düzeninde önemli bir değişiklik çıkıyor diyen Aran, “Önceden iş gücü giderken şimdi fabrikalar başka ülkelere gidiyor. Ülkeler arasında çok taraflı arayışlar başladı. Değişim beraberinde ucuz işgücünü, eşitsizliği, sanayi ülkelerindeki işgücünün biriken tepkisini getiriyor. Değişim ayrıca, liberal yaklaşımları, gelişen ülkelerdeki verimlilik artışı, egemenliğin paylaşılmasına tepki, göçmen ve popülizm ortaya çıkıyor” açıklamalarında bulundu. Selin BECER