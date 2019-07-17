Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:30 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:28 TSİ

5 firmaya bakanlıktan kötü haber

Kocaeli’de faaliyet gösteren 5 firmanın yetki belgesinin iptal edildiğini duyuruldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, dün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda Kocaeli’de faaliyet gösteren 5 firmanın yetki belgesinin iptal edildiğini duyurdu. Firma isimleri şöyle…

IŞIN YAPI DENETİM

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gönül ÖZHAN yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

DOĞANEL YAPI DENETİM

Doğanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sabahattin DOĞAN ve Musa AKYILDIZ’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

BUKEY YAPI DENETİM

Bukey Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bukey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa DEMİR’in yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

ATA 2 YAPI DENETİMİ HİZMETLERİ

Ata 2 Yapı Denetimi Hizmetleri Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ata 2 Yapı Denetimi Hizmetleri Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İbrahim UÇAR’ın  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

MATAY YAPI DENETİM

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden 3/7 itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Servet Erol ÖZEN ve Agabey Alptekin YILDIRIM’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 11.07.2019 tarihli ve 163094 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştü

Bugün 11:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira mask
Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira
"Aboneliklerinize sahip çıkın" mask
"Aboneliklerinize sahip çıkın"
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? mask
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
TÜPRAŞ’ta başvurular sürüyor mask
TÜPRAŞ’ta başvurular sürüyor
Volkswagen'den ve Ford’dan “otonom araçlar” ittifakı! mask
Volkswagen'den ve Ford’dan “otonom araçlar” ittifakı!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor... mask
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti mask
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL