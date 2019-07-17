5 firmaya bakanlıktan kötü haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, dün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda Kocaeli’de faaliyet gösteren 5 firmanın yetki belgesinin iptal edildiğini duyurdu. Firma isimleri şöyle…

IŞIN YAPI DENETİM

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gönül ÖZHAN yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

DOĞANEL YAPI DENETİM

Doğanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sabahattin DOĞAN ve Musa AKYILDIZ’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

BUKEY YAPI DENETİM

Bukey Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bukey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa DEMİR’in yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

ATA 2 YAPI DENETİMİ HİZMETLERİ

Ata 2 Yapı Denetimi Hizmetleri Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ata 2 Yapı Denetimi Hizmetleri Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İbrahim UÇAR’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması

MATAY YAPI DENETİM

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden 3/7 itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Servet Erol ÖZEN ve Agabey Alptekin YILDIRIM’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 11.07.2019 tarihli ve 163094 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştü