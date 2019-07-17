Engelli genç, yaşama tutunamadı

Körfez Güney Mahallesi’nde ikamet eden 2 kardeşten biri olan Ayşen Bölük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, doğumundan sonra 4 yaşında iken menenjit hastalığı geçiren ve engelli duruma düşen Ayşen Bölük (26), 3 gün önce fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede organ ve kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Genç kız, Körfez Çarşı Camiinde kılınan öğlen namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.