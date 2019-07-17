İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimlerine hakim olmadığını açıkladığı İstanbul bütçesinin üçte ikisini oluşturan iştirak şirketlerinden biri olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş (İSBAK) dikkat çeken bir ihaleye imza attı. SÖZCÜ’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İSBAK, 23 Haziran günü tekrarlanan İstanbul seçiminden 4 gün önce yani 19 Haziran günü “Trafik/sinyalizasyon sistemi yazılım geliştirme hizmeti” ihalesine çıktı.

İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra ardı ardına “iştirak şirketlerinden sağlıklı bilgi alamıyoruz, yönetimlerine hakim değilim” açıklamaları yaptığı günlerde ihaleyi kazanan firma belli oldu. İhaleyi 5 milyon 600 bin liralık teklifin sahibi Tam Yazılım Bilişim Elektronik ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı.

AKP'Lİ ESKİ VEKİLİN OĞLU

Şirket ile 9 Temmuz'da sözleşme imzalandı. Sözleşme 14.06.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsıyor. İhaleyi kazanan firmanın sahibi İTO kayıtlarına göre Mustafa Furkan Tanrıverdi. 2015'te kurulan 1 milyon TL sermayeli şirketin sahibi Tanrıverdi, AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu.

Şirket, İSBAK'ın geçtiğimiz yıl düzenlediği iki ihaleyi de aldı. Tam Yazılım ile 26 Temmuz günü Saat 10.00'da de düzenlenen “Yazılım hazırlama hizmeti” ihalesi için 1 milyon 440 bin liralık, saat 11.00'da aynı isimle düzenlenen ihale için de 1 milyon 775 bin liralık sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin bitiş tarihi 2020 yılı.

YÖNETİMDE BU İSİMLER VAR

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karahan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ergün, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Muhammed Alyürük, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Baş, Ömür Kahraman, Abdurrahman Akbaş, Yunus Emre Küçük, Yalçın Türk, Mehmet Çelik, Süleyman Ecin, Hakan Aplak, Osman Adıyaman, Mehmet Kaplan, Adnan Güloğlu, Süleyman Topaç, Salih Taşçı, Mehmet Ali Türk.

ERGÜN'ÜN DAMADI