Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeni Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleşti. Encümende İzmit sahilinde yer alan, Kumkapı Balık Lokantaları olarak bilinen 8 işletme için açılan yeni kiralama ihalesi yapıldı. Daha önce Mayıs ayında yapılan ihalede işyeri kira bedelleri düşürüldü. 7 balıkçı lokantası ile Leman Kültür’ün bulunduğu işyerleri için 15 Mayıs’ta ihale yapılmış, bazı yerlerin fiyatları kıran kırana geçen ihalenin sonrasında üç katı bedele kadar çıkmıştı. Daha sonra, Büyükşehir yetkilileri ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. İhaleler, yine 3 yıl süreli gerçekleştirilecek.



MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ

Balık lokantalarının muhammen kira bedelleri şöyle; 1 Nolu Lokanta (Mercan Balık) 11 bin 500 TL., 2 Nolu Lokanta (Sandal Balık) 8 bin TL. 3 Nolu Lokanta (Olta Balık) 8 bin TL. 4 Nolu Lokanta (Deniz Yıldızı) 8 bin 500 TL. 5 Nolu Lokanta (Şen Balık) 8 bin TL. 6 Nolu Lokanta (Közz Restaurant) 10 bin TL. 7 Nolu Lokanta (Balıkçı Hamdi) 10 bin 500 TL. 8 Nolu işletme (Leman Kültür) 19 bin TL.

AÇIK TEKLİFTEN YAZILI TEKLİFE GEÇİLDİ

1 Nolu Lokanta (Mercan Balık) için Mercan Balık adına Ahmet Doğan-Musa Yayla, Ergün Çakır istekli oldu. Açık teklifin ardından yazılı teklifte Ahmet Doğan 14 bin TL, Ergün Çayır 13 bin 150 TL, Musa Yayla 13 bin 350 TL verdi. 2 Nolu Lokanta (Sandal Balık) ihalesine Mesut Korkmaz tek başına girdi. Muhammen bedeli 8 bin TL olan yer için 8 bin 500 TL teklif verdi. 3 Nolu Lokanta (Olta Balık) için Ahmet Bekil tek istekli olarak katıldı. Muhammen bedeli 8 bin TL olan ihaleye 8 bin 500 TL teklif verdi.

REKOR TEKLİF 150 BİN TL

4 Nolu Lokanta (Deniz Yıldızı) için Ali Rıza Yeşilyurt ve Musa Yayla katıldı. Açık teklifin ardından yazılı teklife geçildi. 8.500 TL muhammen bedel olan işletme için Ali Rıza Yeşilyurt 150 bin TL, Musa Yayla ise 21 bin 750 TL verdi. 5 Nolu Lokanta (Şen Balık) için Güncel Günday ve Musa Yayla katıldı. Açık teklifin ardından yazılı teklifte Güncel Günday 150 bin TL, Musa Yayla 17 bin 950 TL teklif verdi. 6 Nolu Lokanta (Közz Restaurant) için Kemal Karasu ve Musa Yayla ihaleye girdi. Yazılı teklifte Kemal Karasu 150 bin TL, Musa Yayla 24 bin 250 TL teklif verdi.

Ali Rıza Yeşilyurt

LEMAN KÜLTÜR İÇİN TEK İSTEKLİ

7 Nolu Lokanta (Balıkçı Hamdi) için Mehmet Fatih Ünsal ve Musa Yayla katıldı. Yazılı tekliflerde Mehmet Fatih Ünsal 150 bin TL, Musa Yayla 12 bin 500 TL. 8 Nolu işletme (Leman Kültür) için İlhan Akkurt tek istekli olarak katıldı. Muhammen bedeli 19 bin TL olan işletme için İlhan Akkurt 19 bin 100 TL teklif verdi. Öte yandan muhammen bedeli aylık 130 TL olan Kandıra Otobüs Terminali bay-bayan tuvaletleri için Sebiha Çakır 135 TL teklif verdi. İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda 23 nolu işyeri 500 TL aylık muhammen bedelle kiraya verilecekti. Ancak istekli çıkmadı.