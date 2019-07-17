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Başkan Bıyık’tan Darıca’ya 3 yeni okul müjdesi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı ziyaretin ardından Darıcalılara 3 yeni okul müjdesi verdi. Bıyık, belediye olarak eğitime her zaman destek olacaklarını ifade etti.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyarete giderek Darıca’daki eğitim konuları hakkında istişarede bulunmuştu. Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Darıca’da yapılması planlanan yeni okullar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitim konusunda Darıca’ya katkı sunan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’e teşekkür ederken belediye olarak her zaman eğitime destek olacaklarını söyledi.

3 MAHALLEYE OKUL MÜJDESİ

Ziyaretin ardından Darıcalılara müjde veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İl Milli Eğitim Müdürümüz  Sayın Fehmi Rasim Çelik ile ilçemizdeki eğitim konularını görüştüğümüz verimli bir toplantı oldu. Uzun yıllardır Piri Reis Mahallemizde bir ilkokul sorunu vardı. Piri Reis’e ilkokul çalışması kısa zamanda başlayacak inşallah. Aynı şekilde Osmangazi Mahallemizde de Menekşe Anaokulu’nun yerine yeni bir okul inşaatı olacak. Diğer bir bekleyen konu da Kazım Karabekir Mahallemizdeki top sahasının olduğu alana okul yapılmasıydı. Top sahasının olduğu alanla ilgili ilçe başkanlığı dönemimde birçok kez Ankara’ya giderek milletvekillerimiz ve Bakanlık’la görüşmeler gerçekleştirmiştik. Kazım Karabekir Mahallemizdeki okul sorununa çare olacak yeni okul inşaatı da en kısa sürede başlayacak inşallah. Buradan Darıcalı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitime her zaman destek vereceklerini de kaydederek “İlçe başkanlığı dönemimde de eğitimin her zaman yanında yer aldım. 3 mahallemize yeni okul konusunda ilçe başkanlığı dönemimde de il başkanlığımız ve milletvekillerimiz nezdinde Ankara’da görüşmeler gerçekleştirdik. Ben Darıcalı hemşerilerimiz adında milletvekillerimiz ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak da eğitime her zaman destek olacağız. Bilgi Evleri projemizi daha da geliştirerek gençlerimize katkı sunacağız. Mahallelerde açacağımız kreşlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Yine okullarımıza dijital kütüphane konusunda destek vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi gelişebilmeleri adına belediye olarak her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

Bugün 12:20 TSİ - Eğitim

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