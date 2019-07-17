Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez’in başkanlığa seçilmesinin ardından transfere engel dosyaların çözülmesinde önemli adımlar atılırken spor dergilerinin sosyal medya hesaplarında çıkan ‘Kocaelispor 11 yıl sonra transfer tahtasını açtı’ haberleri taraftarda sevinç yarattı. Haberin paylaşıldığı sosyal medya platformlarında birçok taraftar haberi paylaşırken olayın gerçeği yansıtmadığı kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez’in açıklaması ile ortaya çıktı.

"DAHA AÇILMADI AMA AÇILACAK"

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Hüseyin Üzülmez: “Kulübümüz henüz transfer tahtasını açamadı fakat bu hafta sonuna kadar açılmasını bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Transfere engel olan dosyalar üzerinde yoğun bir çalışmamız var. Bu hafta kulübün kampına katılamayacağım bu dosyaları hafta sonuna kadar çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.