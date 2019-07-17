Kentte öğleye doğru başlayan sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İzmit Tren Garı'nın karşısındaki otoparkta park halinde bulunan 4 otomobilin üzerine, içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada, gövdesi ortadan ikiye ayrılan dut ağacı devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırılırken, araçlarda hafif çaplı hasar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki yağışlı hava gece saatlerine kadar devam edecek.
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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! 4 otomobilin üstüne ağaç devrildi
İzmit ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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