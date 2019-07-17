Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:31 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:32 TSİ

TÜİK Haziran ayı konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2019 yılının Haziran ayında 220 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 378 olarak gerçekleşmişti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Haziran ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Haziran ayında 220 konut satıldı. Haziran ayında satılan 220 konuttan 72’si ilk satış, 148’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak -Haziran 2019 dönemini kaplayan ilk 6 ayda ise bin 638 konut satışı gerçekleşirken, bunun 529’u ilk satış, bin 109’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bartın’da ise 2019 yılı Haziran ayında 146 konut satıldı. Haziran ayında satılan 146 konuttan 74’ü ilk satış, 72’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ise 2019 yılı Haziran ayında satılan 323 konuttan 121’i ilk satış, 202’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bugün 13:31 TSİ İHA Karabük- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira mask
Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira
Açık iş ilanları yayınlandı mask
Açık iş ilanları yayınlandı
"Aboneliklerinize sahip çıkın" mask
"Aboneliklerinize sahip çıkın"
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? mask
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Volkswagen'den ve Ford’dan “otonom araçlar” ittifakı! mask
Volkswagen'den ve Ford’dan “otonom araçlar” ittifakı!
Tavşancıllıları sevindirecek haber mask
Tavşancıllıları sevindirecek haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti mask
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL