Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 257 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,20 liradan, bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 715 liradan, 234 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 238 liradan, bin 655 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 675 liradan, 828 liradan alınan Yarım Ziynet 838 liradan ve 414 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satılıyor.