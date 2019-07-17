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Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti

İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olarak resmi kaydı olan Özel Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti.
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İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olarak resmi kaydı olan Özel Kocaeli Tıp Merkezi, konkordato ilan etti. AKP'den Milletvekili Aday Adayı olan Yaşar Ellialtı'ya ait tıp merkezi adına açıklamayı hastanenin avukatı Bülent İzzet Taflıoğlu yaptı.

Yapılan açıklama şöyle...

"Müvekkilimiz İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 27.09.2002 tarihinde Kocaeli Halkına sağlık alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. 17 yıldır faaliyet gösteren müvekkilimiz sağlık kuruluşu, hizmetlerini yasa ve ahlak kuralları çerçevesinde, tutumundan taviz vermeden sürdürmekte olup açılışında sadece poliklinik hizmetleri verirken ticari olarak kendi sektöründe ilerleyerek önce 2006 yılında tıp merkezi, sonrasında 2011 yılında daha büyük bir binaya geçerek cerrahi tıp merkezi ve 2017 yılında da A grubu cerrahi tıp merkezi statüsüne yükselmiştir.

Yaşar Ellialtı

YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLEN CİHAZLAR

Firmamız büyümesine devam ederek cerrahi tıp merkezine ek olarak 75 yataklı bir hastanesi ve 291 personel istihdamı ile kamu hizmeti vermeye başlamış olup şu andaki faaliyetleri ile geniş bir hizmet kitlesine hitap etmektedir. Ne yazık ki MR, Tomografi, son teknoloji fizik tedavi ünitesi ve 40 yataklı yenidoğan ve yetişkin yoğun bakım cihaz donanımı, 4 boyutlu doppler ultrasonografi cihaz parkuru gibi tıbbi cihazlar ülkemizde üretilmeyip yurt dışından döviz bazlı ithal edilmektedir. Bu neden ile müvekkilimiz sağlık kuruluşu son teknoloji imkanlar ile donatılmış büyük ölçekli tıbbi yatırımlarını Euro üzerinden yapmak zorunda kalmıştır.

Başiskele'de bulunan Özel Kocaeli Hastanesi de şirket bünyesinde yer aldığı için konkordato ilan etti

TL’DE AŞIRI DEĞER KAYBI

Ülkemizde yabancı piyasaların manipülasyonları nedeni ile son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL’de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması ve dövizin iki kata yakın değer kazanması firmamızın nakit akış tablosuna olumsuz yansımıştır. Müvekkil öncelikle hizmet verdiği hastalarını, alacaklılarını mağdur etmemek ve faaliyetlerine devam etmek için konkordato talep etmiştir. Firmamızın gecikmiş bir banka ödemesi dahi mevcut olmayıp tüm mal varlıkları borçlarını karşılayacak seviyededir. Global ve yerel piyasalarda yaşanan olumsuzlukların yansıması müvekkilimizi bu sürece zorlamıştır. Konkordato mühleti içerisinde özellikle çok az sayıdaki Ulusal Sermayeli Bankalara ve piyasaya olan borçların ödenmesi sureti ile hastalarımızın mağdur olmaması için her türlü önlemler alınacaktır. Müvekkilimiz polikliniği ve hastanesinde tüm Doktorları ve 291 personeli ile sorunsuz biçimde hizmet vermeye devam etmektedir"

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Yorumlar

(2)
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İzmit - En resmi yoldan para aklamanın yolu.Eee başımızdakiler neki..milletinden ne beklersin.

Yanıtla . 0Beğen 17 Temmuz 17:54

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