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Gökçe: İlçeler beni başkan olarak görmek istiyor

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın, kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından il başkanlığı kulislerinde ismi ön plana çıkan Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, “12 ilçeden çoğu kişi beni arayıp seni il başkanı olarak görmek isteriz dedi ancak ben kimseye olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedim. 12 ilçenin tamamının böyle bir talebi var” dedi.
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CHP’de yaklaşan kongreler öncesinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yeniden aday olmayacağını açıklayan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ardından il başkanlığı isteyen adaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. CHP’de 31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe’nin ismi kulislerde ön plana çıktı. Partililer tarafından oldukça sevilen Gökçe, adaylık konusunda henüz net bir şey söylemese de 12 ilçeden çoğu kişinin kendisini il başkanı olarak görmek istediğini açıkladı.

12 İLÇEDE DE ADAY OLMAM İÇİN TALEP VAR

İl başkanlığı için gazetemize açıklamalarda bulunan CHP’nin Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, “Henüz kongre tarihi belli değil, delege seçimleri yapılmadı, ilçe seçimleri yapılmadı. İl seçimi en son yapılması gereken seçim. 12 ilçeden çoğu kişi beni arayıp seni il başkanı olarak görmek isteriz dedi ancak ben bugüne kadar kimseye olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedim. Daha adaylık ile ilgili konuşmam için çok erken.  12 ilçenin tamamının böyle talebi var. Ben gençlik kollarından bu yana partim için çalıştım, hep siyasetin içinde oldum. Partim tarafından bana görev verilirse ve partililer isterse, ben hayır olmam diyerek görevden kaçacak halimiz de yok” dedi. Selin BECER

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