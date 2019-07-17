Kartepe’de her şey yolunda

Kocaelispor’da Kartepe kampı sorunsuz devam ediyor. 8 Ağustos’a kadar Kartepe’de kamp yapacak olan Kocaelispor iyi çalışma şartlarında antrenmanlarına devam ediyor. Bu sezon yeni zemine ilk giren takımlardan olduğu için halı gibi sahalarda çalışan Yeşil Siyahlılar dün 3 çalışma yaptı. Ekibimiz bugün de 3 çalışma yapacak ve yarından itibaren antrenman sayısı ikiye düşecek.

GENÇLERİ TEK TEK İNCELİYOR

Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde çalışmalarına devam eden Kocaelispor gündüz koşu, öğlen de hem koşu hem de pas çalışması yaptı. Teknik ekibin çok ciddi bir şekilde futbolculara yaklaştığı görülürken, Korukır özellikle genç futbolcuları tek tek incelemeye devam etti. Erdem ÖVÜÇ