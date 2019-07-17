Teknik Direktör Engin Korukır’ın kampa götürdüğü 2005 doğumlu Eren Ocaklı antrenmanlardaki isteği ile dikkat çekiyor. Takımın nazarlık olarak gördüğü Eren’e ağabeyleri de destek veriyor. Dünkü antrenmanı izleyenler arasında Eren’in babası Tolga Ocaklı da vardı. Antrenman sonunda Engin Korukır’a ile tanışan ve deneyimli teknik adama teşekkür eden Ocaklı’nın çok gururlu olduğu görüldü. Antrenman sonunda Eren de babasının yanına gelirken, Engin Korukır futbolcuya “Artık bir çay ısmarlarsın” diye takıldı.
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Eren Ocaklı’ya baba desteği
Teknik Direktör Engin Korukır’ın kampa götürdüğü 2005 doğumlu Eren Ocaklı antrenmanlardaki isteği ile dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz