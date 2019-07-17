Eren Ocaklı’ya baba desteği

Teknik Direktör Engin Korukır’ın kampa götürdüğü 2005 doğumlu Eren Ocaklı antrenmanlardaki isteği ile dikkat çekiyor. Takımın nazarlık olarak gördüğü Eren’e ağabeyleri de destek veriyor. Dünkü antrenmanı izleyenler arasında Eren’in babası Tolga Ocaklı da vardı. Antrenman sonunda Engin Korukır’a ile tanışan ve deneyimli teknik adama teşekkür eden Ocaklı’nın çok gururlu olduğu görüldü. Antrenman sonunda Eren de babasının yanına gelirken, Engin Korukır futbolcuya “Artık bir çay ısmarlarsın” diye takıldı.