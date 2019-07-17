Yeni masör geldi

Kocaelispor yeni bir masör ile anlaştı. Tarsuslu olan ve son olarak Çatalcaspor’da görev alan Hakan Küçük, Engin Korukır ile birlikte Sakaryaspor’da da çalışmıştı. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Küçük, Ali Arslan’ın ağır olan yükünü paylaşacak.