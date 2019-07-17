Kocaelispor yeni bir masör ile anlaştı. Tarsuslu olan ve son olarak Çatalcaspor’da görev alan Hakan Küçük, Engin Korukır ile birlikte Sakaryaspor’da da çalışmıştı. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Küçük, Ali Arslan’ın ağır olan yükünü paylaşacak.
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Yeni masör geldi
Kocaelispor yeni bir masör ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz