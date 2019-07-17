Kırmızı Takım ile Yeşil Takım arasındaki veteranlar mücadelesi Karamürsel Gökçetepe Halı Sahası’nda oynandı. Mücadelede Kırmızı takım Kasım Apatay (kayeci), Fazlı Biçer, Süleyman Özer, Erdinç Bozkurt, Serdar Avcı, Mehmet Akyüz, Hüseyin Aziz Akay’dan oluşurken, yeşil takım Volkan Dursun (kaleci), Recep Demirel, Muhsin Doğan, Osman Salim, Mustafa Yıldız, Cengiz Aydoğdu, Ferhat Azbay ve Emre Kara şeklinde dizildi. Maçın başından sonun kadar çekişmeli geçen müsabakanın sonunda kırmızı takım rakibi yeşil takımı 7-6 yendi.
Bugün 15:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:29 TSİ
Karamürselliler şehitleri andı
15 Temmuz Milli Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Karamürsel’de veteranlar dostluk maçı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz