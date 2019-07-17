Karamürselliler şehitleri andı

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Kırmızı Takım ile Yeşil Takım arasındaki veteranlar mücadelesi Karamürsel Gökçetepe Halı Sahası’nda oynandı. Mücadelede Kırmızı takım Kasım Apatay (kayeci), Fazlı Biçer, Süleyman Özer, Erdinç Bozkurt, Serdar Avcı, Mehmet Akyüz, Hüseyin Aziz Akay’dan oluşurken, yeşil takım Volkan Dursun (kaleci), Recep Demirel, Muhsin Doğan, Osman Salim, Mustafa Yıldız, Cengiz Aydoğdu, Ferhat Azbay ve Emre Kara şeklinde dizildi. Maçın başından sonun kadar çekişmeli geçen müsabakanın sonunda kırmızı takım rakibi yeşil takımı 7-6 yendi.