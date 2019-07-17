‘DURAN’ Eda hocanın hiç durmayan yıldızları

Kadın futbolunda Türkiye’nin en önde gelen kulüplerinden biri olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü üretime devam ediyor. Hasan Alemdaroğlu’nun projesiyle son 15 yıla damgasını vuran kadın futbolcular, sayısız Türkiye şampiyonlukları, Dünya ikincilikleri ve çok sayıda milli oyuncu yetiştirmesiyle dikkat çekerken, bunun sırrı yaz eğitimlerinden geçiyor. Birçok erkek takımı tatil yaparken, kadınlarımız durmadan çabalıyor ve cehennem sıcaklarına rağmen idmanlarını aksatmıyor, yeni sezona hazır giriyor. Başarılar da art arda geliyor. Bu arada üretim de aralıksız olarak sürüyor.
ALEMDAROĞLU GURURLU…
Alemdaroğlu açıklamasında “Yürekten yapılan her işin yorulmaya değen bir sevinci vardır. Bizler bu şehrin kızlarının iyi noktalara gelmesi için aralıksız çalışıyoruz” dedi. Bu arada Gölcük grubunu çalıştıran kadın antrenör Eda Duran ise soyadının tam aksine hiç durmuyor ve öğrencilerini de sürekli çalıştırıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz